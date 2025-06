Blue Ivy triumphiert erneut: BET Award für Beyoncés Tochter

Blue Ivy Carter (13), die Tochter von Beyoncé (43) und Jay-Z (55), hat erneut Grund zum Feiern: Bei der Verleihung der BET Awards 2025 in Los Angeles wurde sie zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten Young Stars Award ausgezeichnet. Der Preis ehrt junge Talente, die in den Bereichen Fernsehen, Film, Musik oder Sport beeindrucken. Zu den weiteren Nominierten gehörten Akira Akbar, Graceyn "Gracie" Hollingsworth und Heiress Harris. Nicht nur Blue Ivy, sondern auch ihre Mutter Beyoncé hatte an dem Abend Grund zur Freude: Sie war für zwei Preise nominiert, darunter das Album des Jahres sowie der BETHer Award für ihren Song "Blackbiird".

Blue Ivy ist derzeit mit Mama Beyoncé auf der großen "Cowboy Carter"-Tour unterwegs, die in den USA und Europa stattfindet. Kürzlich begeisterte Blue Ivy das Publikum im Tottenham Hotspur Stadium in London. Die Tour, die im April in Kalifornien begann und im Juli in Nevada endet, gibt ihr eine Plattform, um ihr Talent in großem Stil zu präsentieren. Seit ihrem Debüt auf der "Renaissance World Tour" 2023 hat Blue Ivy eine zentrale Rolle auf der Bühne eingenommen und zeigt, dass sie das Rampenlicht liebt und ihre Begeisterung für die Performance stetig wächst.

In einem Interview mit Elle sprach Beyoncés Mutter Tina Knowles (71) über die Anfänge von Blue Ivys Bühnenkarriere. Sie erzählte, dass Beyoncé zunächst unsicher war, ihre Tochter bereits 2023 vor bis zu 70.000 Menschen auftreten zu lassen. "Das ist eine große Herausforderung", habe Beyoncé damals gesagt, doch Tina unterstützte ihre Enkelin nachdrücklich. "Ich habe meine Töchter immer dazu ermutigt, ihre Träume zu verfolgen", verriet sie. Der Erfolg gibt diesem Ansatz recht: Blue Ivy hat ihren eigenen Platz im Showbusiness gefunden und begeistert nicht nur ihre Familie, sondern auch ein weltweites Publikum. Sie soll sogar bereits an einer Solo-Karriere arbeiten.

Getty Images Blue Ivy und Beyoné bei ihrer Halbzeit-Show im NRG Stadium in Texas

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter bei den Grammys 2025

