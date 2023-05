Ließ Matty Healy Ex Meredith etwa "einfach links liegen"?

Hat Matty Healy (34) seine Ex etwa sitzen lassen? Der Rockmusiker soll seit einigen Wochen mit dem Popsternchen Taylor Swift (33) ausgehen. Die beiden wurden schon mehrmals zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Und Gerüchten zufolge sollen sie sehr glücklich miteinander sein. Unmittelbar vor Taylor war der Brite aber offenbar mit Meredith Mickelson liiert – und Meredith rechnete wohl nicht mit Mattys neuer Liebe.

Ein Insider erklärt The Mirror, wie überrascht Meredith von der neuen Beziehung war, zumal sie und Matty offenbar noch ein Paar waren, als er schon mit Taylor anbandelte. "Sie hat das überhaupt nicht kommen sehen. Die ganze Zeit, in der Matty mit Taylor im Studio war, dachte sie sich nichts dabei. Er verbrachte den ganzen Tag im Studio und kam dann zu ihr nach Hause", meint die Quelle. Ende März habe er nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten reagiert. Etwa vier Wochen später zeigte er sich dann mit Taylor: "Er ließ sie einfach links liegen und das war es."

Taylor scheint derweil aber überglücklich zu sein. Am Ende ihrer Tour erzählt sie ihren Fans, wie toll ihr Leben gerade sei. "Ich möchte euch einfach sagen, dass ich noch nie so glücklich in meinem Leben war. In allen Aspekten meines Lebens. Niemals", meint die Sängerin glücklich. Sie habe endlich das Gefühl, dass ihr Leben einen Sinn hat.

Getty Images Meredith Mickelson bei den Filmfestspielen in Venedig 2022

Getty Images Sänger Matty Healy

Getty Images Taylor Swift im März 2023

