Naomi Campbell verzaubert mit tiefem Ausschnitt in Cannes

Naomi Campbell (52) überzeugt auf dem roten Teppich. Bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit zeigt sich das Supermodel immer makellos gestylt und in den ausgefallensten Roben. Egal, ob bei den Oscars oder der Met Gala, die Britin ist immer ein Hingucker. Und bei den Filmfestspielen in Cannes hat sie ein weiteres Mal die Fotografen verzaubert: Naomi strahlte mit einem eleganten Cut-out-Dress.

Für das Filmfestival an der französischen Riviera hat sich Naomi in ein besonderes Designerkleid geworfen. Die bodenlange rote Robe aus leichten, fließendem Stoff war am Oberkörper mehrfach ausgeschnitten, sodass die 52-Jährige viel Haut zeigte. Dabei soll es sich um ein Stück aus der Couture Frühlingskollektion 2023 der Modemarke Valentino handeln. Um den Look abzurunden, kombinierte Naomi noch einen langen, rosafarbenen Umhang, mit kleinen Federn besetzt. Mit diesem farbenfrohen Outfit waren ihr die Blicke der Fotografen unter den meist dunklen Kleidern sicher.

Naomi hat als Model eine fast beispiellose Karriere hinter sich und die ist für sie selbst sogar filmreif. Vergangenes Jahr hatte sie im Gespräch mit Daily Mail verraten, dass sie sich einen Film über ihr Leben wünsche. Sie träume schon lange davon, ihre Fans mit ihrer Lebensgeschichte zu beeindrucken. Und eine Idee, was für eine Schauspielerin sie spielen soll, hatte der einstige Victoria's Secret-Engel auch schon: "Ich möchte, dass es jemand Unbekanntes ist und vorzugsweise jemand aus Südlondon."

Getty Images Naomi Campbell Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes

Getty Images Naomi Campbell, 2023

Getty Images Naomi Campbell, Model

