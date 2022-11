Model Naomi Campbell wünscht sich einen Film über ihr Leben

Aktuell jagt ein Biopic im Kino das nächste. Allein in den vergangenen vier Jahren wurden die Leben von Musikerlegenden wie Elton John (75), Elvis Presley (✝42), Aretha Franklin (✝76) und der Erfolgsband Queen verfilmt. In "King Richard" wurde 2021 die Story von Tennislegende Serena Williams (41) und ihrem Dad Richard Williams beleuchtet. "Spencer" erzählte vergangenes Jahr die dramatische Geschichte von Prinzessin Diana (✝36). 2023 wird ein Film über die Karriere von Madonna (64) erscheinen – bei dem die Queen of Pop selbst Regie führt. Wer sich jetzt ebenfalls ein Biopic wünscht? Topmodel Naomi Campbell (52)!

Das plauderte der einstige Victoria's Secret-Engel im Interview mit Daily Mail aus: Naomi träume von einem Film über ihr "turbulentes Leben". Sie hoffe, auf der Kinoleinwand "Eindruck zu machen" – und sei dafür auf der Suche nach einem aufstrebenden Talent, das sie spielen könnte. "Ich möchte, dass es jemand Unbekanntes ist und vorzugsweise jemand aus Südlondon", betonte die 52-Jährige.

Nachdem sie in London auf der Straße entdeckt worden war, ergatterte Naomi ihren ersten großen Modeljob im Alter von 17 Jahren: Sie landete auf dem Cover der französischen Vogue. Darauf sollte eine steile Karriere folgen, bis heute zählt sie zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten. Doch die gelernte Schauspielerin sorgte während ihrer Laufbahn auch immer wieder mit Drogenskandalen und Gewaltdelikten für Schlagzeilen.

Getty Images Naomi Campbell, Topmodel

Getty Images Naomi Campbell bei der Paris Fashion Week

Getty Images Naomi Campbell im Alter von 20 Jahren, 1990

