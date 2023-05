So süß feiern Sarah Jessica Parker und Matthew Hochzeitstag!

Sarah Jessica Parker (58) macht ihrem Mann eine süße Liebeserklärung. 1997 schloss die Schauspielerin den Bund fürs Leben mit Matthew Broderick (61). Mit dem Regisseur führt sie seitdem eine echte Bilderbuchehe, aus der mittlerweile drei Kinder hervorgingen. Und wie sehr sich die beiden noch lieben, beweisen sie nun an ihrem Hochzeitstag: Sarah sendet ihrem Matthew zu ihrem Jubiläum ein paar liebevolle Worte.

Über Instagram teilt Sarah eine süße Botschaft für ihren Mann. Sie und Matthew feiern nämlich ihren 26. Hochzeitstag. "Das war eine schöne Feier und eine richtig schöne Flasche Champagner. Und ein wunderbarer Spaziergang nach Hause. Oh, die Meilen, die wir zusammen geschlendert sind. Ich liebe dich", meint die Sex and the City-Darstellerin schwärmerisch. Weitere Details zu der Feier gibt sie zwar nicht bekannt, aber der Hinweis auf den Champagner zusammen mit dem Foto eines Korkens scheint zu betonten, dass die beiden zumindest gebührend angestoßen haben.

Vergangenes Jahr konnten Sarah und Matthew nicht nur auf ihr Jubiläum anstoßen, sondern feierten sogar ihre Silberhochzeit. Das war Grund genug für die 58-Jährige, ein altes Foto der beiden zu teilen, sowie ihre damalige Hochzeitseinladung. Stolz meinte sie: "Silber, Baby. 25 Jahre. Und es werden immer mehr. Kuss, deine Frau."

Getty Images Matthew Broderick, Marion Broderick, Sarah Jessica Parker und Tabitha Broderick im September 2022

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick im November 2019 in New York City

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker in New York 2017

