Sarah Jessica Parker (57) und Matthew Broderick (60) scheinen auch nach jahrelanger Ehe noch total verliebt ineinander zu sein! Die Schauspielerin und der Regisseur lernten sich einst bei der New Yorker Naked Angels Theater Company kennen und lieben. Im Mai 1997 heirateten sie und krönten in den darauffolgenden Jahren ihr Liebesglück mit drei Kindern. Jetzt stand für Sarah Jessica und ihren Mann ein ganz besonderes Ereignis an: Sie feierten ihre Silberhochzeit!

Auf ihrem Instagram-Account widmete die 57-Jährige ihrem Liebsten nun ein herzergreifendes Posting. Sie teilte ein Foto, das vermutlich an dem Tag ihrer Trauung entstanden ist – und zusätzlich noch eine Aufnahme von ihrer damaligen Hochzeitseinladung. "Silber, Baby! 25 Jahre. Und es werden immer mehr. Kuss, deine Frau", schwärmte Sarah Jessica in der Bildunterschrift.

Die Fans und Promi-Kollegen der Sex and the City-Bekanntheit waren von diesem süßen Post total begeistert. Innerhalb weniger Stunden bekam der Beitrag über 415.000 Likes – und in der Kommentarspalte darunter überbrachten zahlreiche User ihre Glückwünsche. "Was für ein Paar", schrieb beispielsweise der Moderator Andy Cohen (53). Die Iron Man-Darstellerin Gwyneth Paltrow (49) meldete sich ebenfalls zu Wort: Sie versah das Posting mit zwei Herz-Emojis.

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker, Schauspieler

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick im April 2018 in New York

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker, Schauspieler

