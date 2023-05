Boris Becker und Lilian total happy bei den Italian Open

Boris Becker (55) und Lilian de Carvalho Monteiro haben eine gute Zeit zusammen! Der Tennis-Profi hat aufwühlende Monate hinter sich. Im vergangenen Jahr musste er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antreten und befand sich acht Monate in einem englischen Gefängnis. Seine Freundin stand ihm dabei die ganze Zeit zur Seite und wartete auf den Wimbledon-Gewinner. Jetzt scheinen Boris und seine Lilian ihre Zeit zu zweit zu genießen!

Am Sonntag besuchten sie nämlich zusammen das finale Spiel im Herreneinzel bei den Italian Open in Rom. Der 55-Jährige sah elegant aus in einem Nadelstreifen-Anzug und mit einer schicken Sonnenbrille. Die Haare trägt Boris derzeit ganz kurz geschoren. Lilian sah nicht weniger edel aus: Sie trug ein beiges Kleid mit einem gleichfarbigen Trenchcoat sowie eine Sonnenbrille. Zusammen bildeten sie ein schönes Paar, das sich immer wieder Scherze erlaubte und zusammen lachte.

Nach seiner Haftstrafe schwärmte Boris bereits davon, wie sehr ihn seine Freundin unterstütze. Im "Sat.1 Spezial. Boris Becker" gab er zu, dass er ihr sogar angeboten habe, sich vor seinem Gefängnisaufenthalt zu trennen. "Sie hat mich angeschaut und gesagt: 'Boris, wir sind ein Team. Du bist mein Partner'", erinnerte sich der Sportler.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker bei den Italian Open 2023

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker bei den Italian Open 2023

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im Mai 2023

