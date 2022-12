"Musst nicht warten": Boris Becker bot Lilian Trennung an

Der Abschied von seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro war für Boris Becker (55) alles andere als leicht! Sieben Monate saß der Tennisprofi wegen Insolvenzverschleppung hinter Gittern, bevor er vor wenigen Tagen nach Deutschland abgeschoben wurde. In einem ersten bewegenden TV-Interview ließ er nun die Zeit im Knast Revue passieren: Dabei gab Boris ganz offen zu, dass er seiner Lilian vor Antritt seiner Haftstrafe eine Trennung angeboten hatte.

Im "Sat.1 Spezial. Boris Becker" erinnerte sich der 55-Jährige an den Abschied von seiner Partnerin zurück. Es sei ihm ziemlich schwergefallen, seiner Liebsten Auf Wiedersehen zu sagen. "Weil ich ihr natürlich auch offen gesagt habe: 'Meine Liebe, du musst nicht auf mich warten. Du bist eine junge Frau, du stehst mit eigenen Füßen in der Welt, bist finanziell unabhängig – und ich weiß nicht, wie lange ich ins Gefängnis muss'", erzählte Boris. Doch für seine Lilian stand eine Trennung überhaupt nicht zur Debatte: "Sie hat mich angeschaut und gesagt: 'Boris, wir sind ein Team. Du bist mein Partner.'" Auch heute scheint der Moment für ihn noch ziemlich emotional zu sein: Im Interview brach er danach in Tränen aus.

Umso mehr freut sich die Tennislegende natürlich, dass sie nun wieder mit Lilian vereint ist. Offenbar hat Boris auch schon viele Pläne für die nächsten Jahre mit seiner Liebsten. Als Steven Gätjen (50) von ihm im Interview wissen wollte, wie er sich seine Zukunft vorstellt, lautete seine Antwort: "Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch weitere dazu."

©SAT.1/Nadine Rupp Boris Becker in "Sat.1 Spezial. Boris Becker"

Getty Images Boris Becker, Tennislegende

Sat.1 Boris Becker bei "Sat.1 Spezial. Boris Becker"

