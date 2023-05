Ex Kanye verheiratet: Kim Kardashian will sich Zeit lassen

Wie geht es Kim Kardashian (42) derzeit? Die Unternehmerin trennte sich vor rund zwei Jahren von ihrem Ex Kanye West (45). Mittlerweile soll der Rapper wieder verheiratet sein und in seiner Designerin Bianca Censori seine große Liebe gefunden haben. Kim hingegen ist Single und konzentriert sich auf ihre Kinder. Und sie will auch erst mal allein bleiben und sich Zeit in der Liebe lassen.

In dem Podcast "On Purpose" plauderte Kim mit Jay Shetty (35) über ihr Liebesleben. "Ich denke, ich werde immer eine hoffnungslose Romantikerin sein und immer verliebt sein wollen und es definitiv lieben, mein Leben mit jemandem zu teilen", gab die TV-Bekanntheit dabei zu. Dennoch gehe sie es langsam an: "Ich werde mir auf jeden Fall Zeit lassen und ich denke, es gibt so viele Faktoren, besonders wenn man Kinder hat und auf die Leute achtet, die in dein Leben treten."

Erst vor wenigen Tagen schien Kanyes neue Frau bestätigt zu haben, dass sie den "Stronger"-Interpreten tatsächlich geheiratet hat. Zuvor behaupteten immer nur Quellen, dass sich die beiden in einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben haben. "Ich bin verheiratet!", sagte sie in einem TikTok-Video zu einem Mann, der sie angesprochen hatte.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, Ex-Paar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

