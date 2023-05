"Bin verheiratet": Meint Bianca hier die Ehe mit Kanye West?

Bestätigt Bianca Censori hier die Ehe mit Kanye West (45)? Eigentlich war es ein offenes Geheimnis, dass der Rapper nach der Scheidung von Kim Kardashian (42) seine Freundin geheiratet hat. Die Gerüchte kamen erstmals Anfang Januar auf, als die Australierin mit einem verdächtigen Ring gesehen wurde. Bisher fehlte aber ein offizielles Statement. Doch zumindest betont Bianca im Netz nun, dass sie verheiratet ist.

Bei TikTok kursiert ein Video, in dem Bianca beim Shoppen von einem Mann angesprochen wurde. Dieser wollte ihr ein Kompliment machen und gestand, er habe sich ein wenig in sie verguckt. Doch die 27-Jährige wies den Annäherungsversuch mit einem freundlichen Statement zurück: "Ich bin verheiratet!" Ob die sie damit etwa ihre Ehe mit Kanye meint? Die Fans scheinen sie zumindest zu mögen. "Sie hat nicht einmal den Namen ihres Mannes genannt. [...] Hut ab. Sie ist liebenswert und sympathisch in diesem Clip", schreibt ein User.

Zumindest scheint Kanye derzeit der einzige Mann in Biancas Leben zu sein und die beiden wurden auch schon mehrfach Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesehen. Dass es wirklich ernst ist, beweist die Tatsache, dass es bereits eine Familienzusammenführung gegeben hat. Während eines Australientrips soll der Musiker die Verwandten der Designerin in Melbourne getroffen haben.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

