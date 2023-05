Wow! Ashlee Simpson und Evan Ross flashen auf Filmpremiere

Ashlee Simpson (38) zeigt ihre glamouröse Seite! Die kleine Schwester von Jessica Simpson (42) geht schon seit rund zehn Jahren mit ihrem Partner Evan Ross (34) durchs Leben. Mittlerweile haben sie sogar zwei gemeinsame Kinder – aus ihrer früheren Ehe mit Pete Wentz (43) brachte die Sängerin noch einen weiteren Sohn mit in die Beziehung. Wie happy die beiden noch sind, bewiesen sie nun: Ashlee und Evan posieren auf dem roten Teppich!

Am Sonntagabend besuchte das Ehepaar die 76. Filmfestspiele in Cannes. Für die Premiere des Films "Firebrand" warfen sich Ashlee und Evan schick in Schale: Die 38-Jährige trug ein schwarzes schulterfreies Kleid mit großen Rüschenärmeln, während ihr Mann einen eleganten weißen Anzug wählte. Auf dem Red Carpet posierten die beiden dann Seite an Seite und gaben sich sogar einen innigen Kuss.

Erst vor wenigen Monaten überraschte Ashlee ihre Fans mit einem niedlichen Schnappschuss: Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Bekanntheit ein Familienbild mit Evan und den drei Kindern Bronx Mowgli Wentz (14), Jagger Snow Ross (7) und Ziggy Blu. Ihre Anhänger waren davon total begeistert: "Oh mein Gott, deine Familie ist die niedlichste überhaupt", schrieb etwa ein Fan.

Anzeige

Getty Images Evan Ross und Ashlee Simpson

Anzeige

Getty Images Evan Ross und Ashlee Simpson in Cannes, 2023

Anzeige

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson und ihre Familie im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de