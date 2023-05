Lottie Moss und Daniel haben sich nach fünf Monaten getrennt

Lottie Moss (25) geht wieder allein durchs Leben! Anfang des Jahres hatte die Halbschwester von Kate Moss (49) öffentlich gemacht, dass sie das australische Model Daniel Steel datet. Sie zeigten sich hin und wieder zusammen in ihren Storys – tiefere Einblicke in ihre Beziehung gaben sie nicht. Auch in Zukunft dürften die Fans vergeblich auf neuen Couple-Content warten: Lottie ist wieder Single!

"Wir haben uns getrennt. Es war eine Fernbeziehung und zu schwer für mich", erzählte das OnlyFans-Model im "Headstrong"-Podcast. Daniel sei bereit dazu gewesen, es trotzdem miteinander zu versuchen – die 25-Jährige hatte jedoch kein gutes Gefühl dabei. "Er hatte keine Lust, hierherzuziehen. Ich plante zu der Zeit einen Umzug nach Los Angeles und er wollte auch nicht dorthin ziehen und ich wollte nicht in Perth leben, also war die Frage: Wo soll das hinführen?", erklärte sie genauer.

Vor wenigen Monaten hatte ein Insider noch gegenüber The Sun erzählt, dass Lottie und Daniel total glücklich miteinander seien. "Sie haben viele Gemeinsamkeiten und er ist ein toller Typ – genau das, was sie gesucht hat", hatte die anonyme Quelle berichtet.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im August 2022

Instagram / lottiemossxo Daniel Steel und Lottie Moss, Influencer

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Influencerin

