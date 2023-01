Lottie Moss bestätigt neue Beziehung mit australischem Model

Lottie Moss (25) scheint im Moment auf Wolke sieben zu schweben. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die kleine Schwester von Kate Moss (49) ihre rund 562.000 Follower regelmäßig mit heißen Aufnahmen. Auch in ihr Liebesleben gewährt sie ab und an Einblicke. Doch seit der Trennung von Tristan Evans (28) im November 2021 wurde es zunächst still um sie. Nun machte Lottie ihre neue Beziehung mit dem australischen Hottie Daniel Steel öffentlich.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Blondine jetzt zahlreiche Aufnahmen, die das Duo zusammen zeigen. In einem Clip sind die beiden Turteltauben beispielsweise beim gemeinsamen Kochen zu sehen, während eine andere Aufnahme offenbar während eines Ausflugs in den Zoo von Perth entstanden ist. Lottie postete außerdem ein kurzes Video, in dem ihr Liebster auf ihrer Brust liegt und augenscheinlich eingeschlafen ist. "Er ist wie ein Baby", betitelte das OnlyFans-Model den Clip. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass Lottie und Daniel aktuell wirklich total happy miteinander sind. "Sie haben viele Gemeinsamkeiten und er ist ein toller Typ – genau das, was sie gesucht hat", versicherte die Quelle.

Außerdem soll der Feuerwehrmann seine neue Partnerin sehr verwöhnen. So überraschte Daniel Lottie zu Beginn ihres Trips mit einem romantisch dekorierten Hotelzimmer. "Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, weil mir so etwas nie passiert", schrieb die Influencerin begeistert unter einem Video der Überraschung.

Lottie Moss Lottie Moss und Daniel Steel im Januar 2023

Instagram / steeltheone Daniel Steel, australisches Model

Instagram / lottiemossxo Daniel Steel und Lottie Moss, Influencer

