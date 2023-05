Sydney Sweeney trägt erstmals öffentlich den Verlobungsring!

Sydney Sweeney (25) zeigt sich mit ihrem besonderen Accessoire! Vergangenes Jahr hatte die Euphoria-Darstellerin ihre Verlobung mit Jonathan Davino verkündet. Seit einigen Wochen wird allerdings behauptet, dass die Schauspielerin eine Affäre mit ihrem Co-Star Glen Powell (34) habe. Die Gerüchte wurden befeuert, nachdem die Beauty vor wenigen Wochen ohne ihren Verlobungsring zur Met Gala erschienen war. Doch jetzt trägt Sydney den Klunker wieder!

Die 25-Jährige wurde am Wochenende in Cannes dabei gesichtet, wie sie mit ihrem Partner ein Hotel verlässt. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, trug Sydney ein Abendkleid, jedoch wurde ein kleines Schmuckstück zum wahren Hingucker: Seit ihrer Verlobung präsentierte die Blondine zum allerersten Mal den Ring in der Öffentlichkeit, den sie von ihrem Liebsten Jonathan bekommen hatte. Als Sydney von den Paparazzi erwischt wurde, war der silberfarbene Diamant-Klunker nicht zu übersehen.

Bei den zukünftigen Eheleuten scheint also alles in Ordnung zu sein. Anfang Mai wurden Sydney und Jonathan nämlich bei einem Date in New York gesichtet. Auf Bildern, die People vorliegen, hatte das Pärchen einen Spaziergang in der Metropole genossen.

Action Press / Splash News Sydney Sweeney in Cannes im Mai 2023

Action Press / Splash News Sydney Sweeney in Cannes im Mai 2023

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Oktober 2018

