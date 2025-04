Hat Ben Affleck etwa ein Auge auf Sydney Sweeney geworfen?

Ben Affleck (52) soll Interesse an der Schauspielerin Sydney Sweeney (27) bekundet haben. Laut einem Bericht von Radar Online soll sich Ben intensiv darum bemühen, Sydney kennenzulernen, nachdem diese ihre Verlobung mit Jonathan Davino beendet hat. Ein Insider verrät, dass Ben aktiv um eine Einführung in Sydneys Umfeld bitten würde, da er große Bewunderung für sie hege. "Er ist beeindruckt von ihrer Intelligenz, ihrem Geschäftssinn und ihrer Fähigkeit, sich in Hollywood als Produzentin zu etablieren", so die Quelle. Außerdem sei die Tatsache, dass Sydney sich nie zu exzessivem Feiern hingezogen gefühlt habe, ein Pluspunkt für den Schauspieler, der sich seit Jahren erfolgreich mit seiner Vergangenheit als Alkoholiker auseinandersetzt.

Die knapp 25 Jahre Altersunterschied scheinen für Ben keine Rolle zu spielen. Vielmehr überzeugen ihn Eigenschaften wie Sydneys Zielstrebigkeit und ihr bodenständiges Auftreten. Durch Bekannte und Kollegen soll Ben sich ein genaues Bild von der Euphoria-Darstellerin gemacht haben und möchte herausfinden, ob ihre Chemie im echten Leben stimmen könnte. Der Insider betont jedoch, dass Sydney bisher keinerlei Interesse signalisiert habe und Ben möglicherweise erst noch seinen "Schuss" wagen müsse. Ob sich zwischen ihnen etwas anbahnen könnte, bleibt also unklar.

Sydney hat in den vergangenen Monaten vor allem durch ihre beruflichen Erfolge und privaten Veränderungen Schlagzeilen gemacht. Ihre langjährige Beziehung zu Jonathan ist kürzlich gescheitert, obwohl die beiden ursprünglich planten, zu heiraten. Trotz ihrer Trennung wurden die beiden mehrfach zusammen gesichtet, etwa bei Spaziergängen und Abendessen. In der Vergangenheit wurde Sydney mit ihrem Kollegen Glen Powell (36) in Verbindung gebracht, mit dem sie eine enge Freundschaft teilt. Sydney betonte stets, dass sie ein ruhiges, häusliches Leben schätze und Alkohol wenig abgewinnen könne – Eigenschaften, die offenbar nicht nur Fans, sondern auch prominente Bewunderer wie Ben beeindrucken.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Juli 2023

