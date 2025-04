Nach Trennung: Verkaufen Sydney Sweeney & Jonathan ihr Haus?

Sydney Sweeney (27) und ihr Ex-Verlobter Jonathan Davino haben ihre Hochzeitspläne endgültig auf Eis gelegt. Doch obwohl das Paar laut Insider-Berichten nach sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege geht, verbindet sie ein gemeinsames Projekt: die aufwendige Renovierung ihres Hauses in Bel Air, das die Schauspielerin im Mai 2023 für 5,6 Millionen Euro erwarb. Das Anwesen, das als "Abrissobjekt" galt, sollte ursprünglich ihr gemeinsames Zuhause werden. Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly nun verrät, bleiben Sydney und Jonathan weiterhin in Kontakt, da die Sanierung, die mindestens noch ein Jahr dauern wird, beide weiterhin beschäftigt. Aber was passiert dann mit dem Anwesen, jetzt, da sie kein Paar mehr sind?

Laut derselben Quelle gibt es bisher keine klare Entscheidung, ob die Euphoria-Darstellerin und der Unternehmer das riesige Anwesen nach der Fertigstellung verkaufen oder doch behalten möchten. Sydney verbringe die meiste Zeit aktuell in einem anderen Haus in Los Angeles, in Hotels sowie gelegentlich in Florida, weshalb ein Verkauf des Bel-Air-Projekts vermutlich für beide von Vorteil wäre. Das Anwesen liegt auf einem 1,25 Hektar großen Grundstück und ist von Villen im Wert von rund 20 Millionen Dollar umgeben – es würde also definitiv ein lukrativer Verkauf sein.

Die Beziehung zwischen Sydney und Jonathan stand in den vergangenen Jahren unter intensiver Beobachtung der Öffentlichkeit. Bereits Anfang 2023 kursierten Gerüchte über eine mögliche Affäre zwischen der 27-Jährigen und ihrem Schauspielkollegen Glen Powell (36), was sie und Jonathan auf die Probe stellte. Sydney und Glen wiesen die Spekulationen jedoch vehement zurück. Trotzdem wird immer wieder über eine mögliche Romanze der beiden gemunkelt. Erst kürzlich begleitete die Beauty ihren Ex-Co-Star zur Hochzeit seiner Schwester. Das feuerte die Gerüchteküche erneut ordentlich an, zumal Sydney sich erst kurz zuvor von ihrem Verlobten getrennt haben soll. Weder sie noch Jonathan äußerten sich bisher offiziell zu ihrem Liebes-Aus, weshalb die genauen Gründe nicht klar sind.

Getty Images Sydney Sweeney im April 2025

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney im April 2023

