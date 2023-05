"Überfordert": Braucht Kim Kardashian einen Realitätscheck?

Die Fans finden, sie übertreibt! Seit Kim Kardashians (42) Scheidung von Kanye West (45) erzieht sie ihre Kinder North (9), Saint (7), Chigaco (5) und Pslam (4) alleine. Doch vor wenigen Tagen gab der Realitystar zu: Es ist nicht immer einfach für sie – manchmal weint sie sich sogar in den Schlaf. Doch diese Aussage kommt nicht bei jedem gut an – einige Netz-User finden, Kim bräuchte mal einen Realitätscheck!

"Ich bin mir sicher, dass jede Mutter auf der Welt sich wünscht, einen Privatkoch und ein Dienstmädchen zu haben, das den Abwasch und die Wäsche für einen erledigt, so wie sie es tut", äußerte ein User bei Reddit. Ein weiterer stimmt zu: "Ich habe kein Problem damit, dass [Kim] einen ganzen Stab von Köchen, ein Glamour-Team, Kindermädchen usw. hat, aber was mich ärgert, ist, dass sie behauptet, es sei so schwer, ein Elternteil zu sein, wenn es um den Alltag geht."

Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" berichtete Kim vor wenigen Tagen von ihren Erfahrungen als Alleinerziehende. "Es ist die größte Herausforderung. Es gibt Nächte, in denen ich mich in den Schlaf weine. Dieser verdammte Tornado in meinem Haus. Ich denke: 'Was ist da gerade passiert?'", gestand sie.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chigaco West und North West, Januar 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Instagram / kimkardashian Psalm West, Kim Kardashian und Saint West, Juli 2022

