"Wahrer Charakter": Paul Janke schießt gegen Eva Benetatou

Paul Janke (41) hat kein gutes Bild von Eva Benetatou (31)! Bei Kampf der Realitystars hatte es erst so gewirkt, als würden sich der Ur-Bachelor und die Brünette richtig gut verstehen. Es hatte alles nach einem Flirt ausgesehen, sodass es von der Produktion sogar ein kleines Date gegeben hatte. Doch offensichtlich sprang der Funke bei dem Blondschopf nicht über. Nun findet Paul sogar ziemlich harte Worte über Eva!

In seiner Instagram-Story gibt er preis, dass er Eva vor der Show nie sympathisch gefunden habe. Beim persönlichen Aufeinandertreffen habe sich dies erst geändert, doch schlussendlich habe die Beauty doch ihr wahres Gesicht gezeigt. "Wenn man jetzt weiterguckt, sieht man glaube ich auch, dass ihr wahrer Charakter so ein bisschen durchgekommen ist und ich eigentlich jetzt im Nachhinein die gleiche Meinung habe, wie ich sie vor der Sendung hatte", offenbart Paul. Es habe einfach etwas gedauert, bis er sie richtig kennengelernt habe.

Doch was genau stört den TV-Star an Evas Charakter? Der 41-Jährige erklärt, dass ihm Lästereien über den Vater von Evas Kind Chris Broy (34) sowie Mitkandidaten missfallen hätten. Auch ihr Verhalten nach der Show sei nicht in Ordnung: "Sich äußern, dass andere auf Männerjagd waren und sie das Format verfehlt haben. Eva, da muss man sich, glaube ich, mal selbst reflektieren."

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Anzeige

RTLZWEI / Jana Herty Eva Benetatou und Chris Broy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de