Darum wurde aus Paul Janke und Eva Benetatou kein Paar!

Er hat eine klare Meinung zu ihr! Evanthia Benetatou (31) schien bei Kampf der Realitystars ziemlich angetan von Paul Janke (41). Letzterer hielt sich zwar stets bedeckt, doch die Influencerin hatte immer wieder vom Ur-Bachelor geschwärmt. Während eines gemeinsamen Dates hatte der Blondschopf dann überhaupt nicht begeistert gewirkt. Jetzt verrät Paul, warum es zwischen ihm und Eva nicht geklappt hat!

Bei "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" erklärt er: "Ich fand sie vorher nicht sehr sympathisch." Dann habe sich genau das herauskristallisiert, was er bereits zuvor in ihr gesehen habe. "Sie stellt sich über die Leute, […] das hat für mich wenig Stil", berichtet er weiter. "Für mich bestätigt sich im Nachhinein auch das Bild, was ich vorher hatte […]. Ich finde es schade, dass sie sich durch solche Aktionen ins Aus schießt", plaudert Paul aus.

Zwar klappte es nicht mit Eva – doch die Promiflash-Leser sind überzeugt davon, dass es zwischen Paul und Antonia Hemmer (23) ordentlich gefunkt hat. In einer Umfrage gaben knapp 70 Prozent der Stimmen an, dass es offensichtlich sei, dass die beiden wohl verliebt sind. Antonia hingegen erklärte bereits, dass sie und Paul sich einfach gut verstehen würden.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Realitystar

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de