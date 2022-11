Selten: Ashlee Simpson teilt Familienfoto mit allen Kindern

Ashlee Simpson (38) ist ein echter Familienmensch. Auf ihrem Social-Media-Account veröffentlicht die kleine Schwester von Jessica Simpson (42) in unregelmäßigen Abständen Aufnahmen mit ihrem Ehemann Evan Ross (34) oder ihren gemeinsamen Kindern – Bilder, auf denen alle ihre Kinder zu sehen sind, stellen dennoch eine Seltenheit dar. Anlässlich des Geburtstags ihres Sohnes Ziggy Blu postete Ashlee nun ein süßes Foto mit ihrer ganzen Familie.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 38-Jährige nun eine Reihe an Schnappschüssen, die ihren Nachwuchs an seinem Geburtstag zeigen. Besondere Begeisterung bei den Fans löste jedoch das Familienfoto aus, auf dem Ashlee mit allen ihren Kindern abgebildet ist. So war neben ihren gemeinsamen Kindern mit Evan auch ihr Sohn Bronx (13) aus erster Ehe mit von der Partie."Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ziggy Blu! Ich kann nicht glauben, dass du schon zwei bist! Wir lieben dich so sehr", schrieb die Sängerin unter dem Bild.

Unter Ashlees Post brachten im Anschluss viele User ihre Begeisterung über das tolle Bild mit ihren Kindern zum Ausdruck. "Verrückt, dass dein älterer Sohn jetzt einfach erwachsen ist" oder "Oh mein Gott, deine Familie ist die niedlichste überhaupt", lauteten nur einige Nachrichten der Fans. Auch einige Prominente ließen es sich nicht nehmen, den Beitrag entzückt zu kommentieren.

Instagram / ashleesimpsonross Bronx Mowgli Wentz und seine Mutter Ashlee Simpson Juni 2022

Instagram / ashleesimpsonross Evan Ross und Ashlee Simpson im Oktober 2021

Instagram / realevanross Evan Ross und sein Sohn Ziggy Blu Ross im Oktober 2022

