Irina Shayk erscheint in Jogginghose auf Met-Afterparty!

Irina Shayk (37) überraschte mit einem ungewohnt chilligen Look! Auch das Supermodel erschien neben zahlreichen hochkarätigen Stars auf der diesjährigen Met Gala, die Karl Lagerfeld (✝85) gewidmet war. Auf dem roten Teppich begeisterte die Beauty in einem drapierten Kleid von Yohji Yamamoto und zeigte sich gewohnt elegant. Für die Afterparty tauschte die Brünette ihr anmutiges Dress aber gegen einen ziemlich legeren Look ein: Irina tauchte in Jogginghose auf dem Event auf!

Während andere Promis sich auch für die Afterparty ziemlich herausputzten, ging Irina das Ganze entspannt an: Sie trug eine graue Jogginghose und kombinierte diese mit einem weißen Tanktop, goldenen Stiefeletten und einer auffälligen Halskette. Dazu trug sie eine lässige bordeauxrote Bomberjacke.

Ob dieser Look Karl zugesagt hätte? Immerhin ist eines der bekanntesten Zitate des Modeschöpfers dieses: "Jogginghosen sind das Zeichen einer Niederlage. Man hat die Kontrolle über sein Leben verloren und dann geht man eben in Jogginghosen auf die Straße", heißt es in dem Buch "Karl über die Welt und das Leben".

Anzeige

Getty Images Irina Shayk auf der Met Gala 2023

Anzeige

Splash News Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld, Modeschöpfer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de