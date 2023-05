Bei der Sängerin Nelly Furtado wurde ADHS diagnostiziert!

Nelly Furtado (44) zeigt sich ehrlich. In den vergangenen sechs Jahren blieb es still um die Sängerin: Nach ihrem Album "The Ride" im Jahr 2017 herrschte Funkstille. Und das, obwohl die Kanadierin die 2000er mit Songs wie "Promiscuous", "Say It Right" und "Maneater" stark geprägt hatte. Nun will die Beauty an diesen Erfolg wieder anknüpfen und durchstarten. Während ihres ersten Shootings nach ihrer Gesangspause offenbart Nelly allerdings, dass sie an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung leidet.

Im Interview mit dem Fault Magazine sprach die 44-Jährige jetzt ganz offen über ihre Gesundheit: Vor eineinhalb Jahren wurde bei ihr eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, diagnostiziert. Aber anstatt diese Krankheit mit Tabletten in den Griff zu bekommen, hat die Sängerin eine andere Methode gefunden, die ihr hilft: "Jetzt nutze ich Choreografien und den Besuch des Tanzstudios als natürlichen Weg, um mit meiner ADHS umzugehen. Ich finde, dass die Disziplin meinem Gehirn wirklich hilft." Die "I'm Like a Bird"-Interpretin scheue aber nicht davor zurück – ganz im Gegenteil: Sie wolle ihre Erfahrungen mit ihrer Community teilen.

Auch wenn bei Nelly erst vor 18 Monaten ADHS diagnostiziert wurde, ist sie sich sicher, dass sie bereits seit einigen Jahren daran leide. "Ich glaube, ich habe es schon mein ganzes Leben lang", vermutete die Kanadierin. Sie sei allerdings froh darüber, dass ADHS erst spät bei ihr festgestellt wurde, wie sie verriet: "Ich glaube, ich bin jetzt reif genug, um nicht übermäßig dramatisch damit umzugehen und einfach Lösungen zu finden, anstatt mich mit der emotionalen Seite davon zu beschäftigen."

Getty Images Nelly Furtado, April 2017

Getty Images Nelly Furtado, September 2022

Getty Images Nelly Furtado, Musikerin

