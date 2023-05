Nach sechs Jahren: Nelly Furtado kündigt nun neue Musik an!

Nelly Furtado (44) kehrt zurück! Die Sängerin ist eine echte Musik-Ikone. Ihre erfolgreichste Platte ist nach wie vor "Loose" aus dem Jahr 2006. Die Hits aus diesem Album, "Promiscuous", "Maneater", "Say It Right" und "All Good Things", werden bis heute in den Clubs rauf- und runtergespielt. Zuletzt veröffentlichte die Kanadiern 2017 das Album "The Ride". Nun können die Fans sich endlich auf Neues von Nelly freuen!

Im Interview mit dem Fault Magazin sprach die 44-Jährige über ihre Pläne und wie sie daran arbeite. "Ich habe mich im letzten Jahr mit so vielen kreativen Leuten im Studio umgeben. Ich habe [...] verstanden, dass man offen sein muss, um spannend und frisch zu bleiben", begann Nelly zu erklären und fügte hinzu: "Es geht vor allem darum, kreativ zu bleiben, draußen zu sein, Musik zu hören und mitzumischen. Man kann nicht erwarten, dass man sich auf seinen Lorbeeren ausruht und dann eines Tages ins Studio schlendert und gute Musik macht."

Die Brünette freute sich außerdem, dass ihre Werke auch 20 Jahre später noch Menschen erreichen. "Eines Tages sagte meine Tochter: 'Mama, deine Musik ist ein Trend auf TikTok'", erzählte sie. "Zur gleichen Zeit fing ich an, auszugehen und hörte oft, dass meine Musik gespielt wurde", fügte Nelly hinzu.

Getty Images Nelly Furtado, September 2022

Getty Images Nelly Furtado, April 2017

Getty Images Nelly Furtado im Juli 2016

