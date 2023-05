Flugzeugabsturz bei GZSZ: Ist Laura etwa unter den Toten?

Große Sorge um Laura! Die Nachricht von einem Flugzeugabsturz versetzte vergangene Woche nicht nur Yvonne Bode (Gisa Zach, 49) und John Bachmann (Felix von Jascheroff, 40) in große Sorge, sondern auch die GZSZ-Fans. Das Flugzeug, in dem Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 34) saß, war abgestürzt. Seither gilt sie als vermisst. Doch jetzt scheint es endlich Klarheit über den Verbleib von Laura zu geben...

Nach einigen Tagen des Wartens und Bangens hören Yvonne und John endlich von den Behörden: Die Rettungskräfte haben ein Opfer am Absturzort geborgen, welches auf die Beschreibung der Clubbesitzerin passt. Doch diese ist bereits tot. Anhand von Fotos sollen die beiden die Leiche nun identifizieren. Handelt es sich bei ihr wirklich um Yvonnes Tochter Laura?

Sicherlich nicht. Denn wie Serienstar Chryssanthi im Februar gegenüber RTL bekannt gab, habe sie ihre Arbeit am Set der Daily lediglich für ihre Teilnahme an Let's Dance pausiert. Bereits in wenigen Wochen wird die Schauspielerin wieder für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera stehen und ihre Fans mit neuen spannenden Storys in ihren Bann ziehen.

RTL / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff), Yvonne (Gisa Zach), Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im Oktober 2022

Getty Images Vadim Garbuzovs und Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

