Funkt es da? "Ex on the Beach"-Yasin und Carina küssen sich

Yasin Mohamed (31) und Carina gehen auf Tuchfühlung! Bei Ex on the Beach werden die beiden Reality-Sternchen derzeit mit ihren Verflossenen konfrontiert: Drama vorprogrammiert. Nachdem Yasin in der Villa eine heiße Nacht mit seiner Ex Paulina Ljubas (26) verbracht hatte, zeigte Carina dem Hottie die kalte Schulter – bis jetzt! Denn in der aktuellen Folge knutschten Yasin und Carina miteinander.

Während des Interviews machte der Hottie kurzen Prozess und bat die Blondine um einen Kuss. Doch nach dem ersten Schmatzer zwischen den Turteltäubchen schien Yasin nicht genug bekommen zu können und bat Carina immer wieder um einen weiteren Kuss. "Und glaub mir, bevor ich dich jetzt hier verletze, keine linke Scheiße mehr", versprach der 31-Jährige ihr anschließend.

Während Carina die Aufmerksamkeit des Casanovas in vollen Zügen genoss, schien Paulina die Situation ein Dorn im Auge zu sein. Doch die Blondine verteidigte ihr Verhalten bereits auf Instagram: "Es ist eine Datingshow und man ist keinem dort eine Rechenschaft schuldig. Ich kannte Paulina nicht, ich kenne sie jetzt nicht. Sie ist keine Freundin von mir und deshalb bin ich nicht dazu verpflichtet, ihr gegenüber loyal zu sein."

RTL Carina bei "Ex on the Beach"

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Januar in Thailand

