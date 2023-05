Illoyal zu Paulina? "Ex on the Beach"-Carina bereut nichts!

Es geht heiß her! Carina Nl nimmt an der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach teil und traf dort auf Yasin Mohamed (31). Die beiden Realitystars finden einander schon seit dem ersten Aufeinandertreffen gut – ganz zum Leidwesen von Paulina Ljubas (26). Die Ex-Freundin des einstigen Temptation Island-Kandidaten muss die Flirtereien der beiden mitansehen. Was vielen Fans wohl sauer aufstößt – doch Carina ist sich keiner Schuld bewusst!

"Es ist eine Datingshow und man ist keinem dort eine Rechenschaft schuldig", macht Carina in ihrer Instagram-Story klar. "Ich kannte Paulina nicht, ich kenne sie jetzt nicht. Sie ist keine Freundin von mir und deshalb bin ich nicht dazu verpflichtet, ihr gegenüber loyal zu sein", betont die Beauty. Besonders wenn sie und Yasin sich interessant fänden, sei sie nicht dazu verpflichtet, ihn in Ruhe zu lassen. "Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wir sind bei Folge vier und ich stehe hier und hätte alles genauso wieder gemacht", erklärt die einstige Are You The One?-Teilnehmerin und betont, dass sie sich keiner Schuld bewusst sei.

Obwohl Yasin und die Blondine sich offensichtlich sehr gut verstehen, schlüpfte er kurzerhand zu Paulina ins Bett und die beiden hatten Sex. Als er die Wogen bei seiner angebeteten Carina glätten wollte und versuchte sie zu küssen, kassierte er allerdings einen Korb. "Du musst ein bisschen chillen", machte die ehemalige Love Island-Kandidatin deutlich.

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de