Gefährliche Ohrstäbchen: Natascha Ochsenknecht war in Panik

Es war ein kleiner Schreckmoment für Natascha Ochsenknecht (58)! Die TV-Bekanntheit unterhält ihre Fans schon lange mit lustigen Geschichten aus dem Alltag. Egal, ob in ihrer eigenen Sendung Diese Ochsenknechts oder auf Social Media. Nun ist der Ex des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (67) jedoch etwas passiert, was gar nicht mal so lustig ist. Natascha ist ein Wattestäbchen im Ohr abgebrochen und stecken geblieben!

Auf Instagram schildert sie den Vorfall. Natascha habe neue Wattestäbchen ausprobiert: "Jeder weiß, man geht damit nicht tief ins Ohr, plötzlich hat es knack gemacht. Das Mistding steckte in meinem Ohr." Die 58-Jährige habe den Kopf des Stäbchens nicht selbst rausbekommen: "Gott sei Dank konnte ich meinen Schwiegersohn erreichen, der kam dann auch und hat es geschafft, es mit einer Pinzette rauszuholen."

Daraufhin warnte Natascha ihre Follower vor dem Drogerieprodukt. Gerade in solchen Momenten zeigt sich der Zusammenhalt der Familie. Ihre Tochter Cheyenne Ochsenknecht (22) ist vor wenigen Wochen erneut Mutter geworden – und das einstige Model war direkt vor Ort, um sie zu unterstützen.

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, April 2023

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht bei der Marina-Hörmanseder-Show auf der Berlin Fashion Week 2019

