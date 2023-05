GZSZ-Liebe in Gefahr: Hat Nihat ein Kind mit einer Affäre?

Wird Nihat bei GZSZ nun etwa von seiner Vergangenheit eingeholt? Der Charakter, welcher von Timur Ülker (33) verkörpert wird, geht eigentlich mit Lilly Seefeld durchs Leben. Das Serienpaar machte in jüngerer Vergangenheit bereits einiges durch. Immerhin beging Iris Mareike Steens (31) Rolle einen schweren Fehler. Sie ging ihrem Partner fremd. Nach einem dramatischen Ende des kurzlebigen Fehltritts sind Lilly und ihr Liebster eigentlich wieder glücklich. Doch nun taucht eine Ex-Flamme von Nihat auf, die eine besondere Begleitung mitbringt!

RTL gibt eine Vorschau auf die kommende Folge der Daily-Drama-Serie. Darin taucht eine der vielen Ex-Affären von Nihat auf. Und nicht nur das! Lisa bringt ihren Sohn mit und der Türke ist sich sicher, dass nur er der Vater von ihrem Kind sein kann. Auch der Schauspieler Timur sieht das ähnlich: "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Nihats Kind ist."

Es bleibt also auf jeden Fall spannend in Nihats Leben! Erst kürzlich wurde bestätigt, dass der 33-Jährige weiter in der Sendung zu sehen sein wird. "Seit über fünf Jahren bin ich nun Teil des Hauptcasts und habe mit meiner Rolle Nihat sehr viel erlebt", freute sich Timur über seine Vertragsverlängerung.

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Timur Ülker und Iris Mareike Steen, 2021

Bieber, Tamara / ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

RTL / Oliver Ziebe Timur Ülker als Nihat

