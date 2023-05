Nach Niederlage: LeBron James denkt über Karriere-Ende nach

Verlässt der beste Spieler der NBA-Geschichte das Basketballfeld? LeBron James (38) ist eine echte Legende am Ball: Bereits seit 2003 spielt er in der höchsten Basketballliga, hat zahlreiche Pokale gewonnen und Rekorde gebrochen. Seit 2018 steht er bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag, der noch bis zur Saison 2024/2025 läuft. Doch LeBron denkt offenbar darüber nach, seine Karriere zu beenden!

Nachdem die Lakers in den Play-offs ausgeschieden sind, fehlt ihrem tief enttäuschten Star offenbar die Motivation. "An diesem Punkt meiner Karriere spiele ich nur noch dafür, Titel zu gewinnen. Ich bekomme keinen Kick, wenn ich in den Halbfinals bin. Da war ich schon oft. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht Teil davon bin, in die Finals zu kommen", stellt er nach der letzten Niederlage seiner Mannschaft klar, wie unter anderem Spiegel berichtet. LeBron müsse jetzt darüber nachdenken, wie es für ihn mit dem Basketball weitergehe, ob er noch weiterspielen will: "Wir werden sehen, was passiert".

Einen Anreiz, noch weiter zu machen, hat LeBron allerdings: In der Vergangenheit sprach er häufiger darüber, gerne mit seinem ältesten Sohn in einer Mannschaft spielen zu wollen. Der 18-jährige LeBron James Jr. wird in der kommenden Saison am College für die University of Southern California auflaufen – in der NBA ist er dann frühstens in der Saison 2024/2025.

Getty Images LeBron James beim Basketballspiel im Mai 2023

Getty Images LeBron James im Mai 2023 in Denver

Getty Images LeBron James (r.) und sein Sohn LeBron Jr. bei einem Baskeltballspiel

