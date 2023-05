Riskant! Rosie Huntington-Whiteley posiert mit XXL-Schlitz

Rosie Huntington-Whiteley (36) scheint wohl besonders risikofreudig zu sein! Anlässlich der diesjährigen Filmfestspiele befindet sich die Lebensgefährtin von Jason Statham (55) aktuell in Cannes, wo sie bereits mit ihrem hervorragenden Modebewusstsein glänzen konnte: In einem schwarzen trägerlosen Kleid mit tiefem Ausschnitt und dazu passenden Handschuhen erschien die Beauty zu der Verleihung des Women in Motion Awards. Nun folgte ein weiteres Mega-Outfit: Mit XXL-Schlitz posierte Rosie für die Fotografen!

Das zeigen die aktuellen Bilder vom roten Teppich: In einem schwarzen Kleid von Valentino (91) mit weitem Rückenausschnitt und hüfthohem Beinschlitz ließ sich das ehemalige Victoria's Secret-Model ablichten – lediglich eine weiße Schleife sollte dabei die markanten Cut-outs zusammenhalten. Zu ihrem gewagten Look kombinierte Rosie außerdem glamourösen Schmuck und schwarze High Heels.

Dass Rosie ein hervorragendes Gespür für Mode hat, bewies sie bereits in der Vergangenheit: Zur großen Premiere des zehnten Teils der Fast & Furios-Reihe erschien die 36-Jährige in einem schwarzen Kleid mit transparenten Cut-outs. Jason rundete mit einer Kombi aus Nadelstreifenhemd und -hose in Schwarz den Look seiner Liebsten perfekt ab.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley beim Women in Motion Award 2023

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, Model

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im Mai 2023

