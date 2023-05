Schwangere Sarafina Wollny hat erst 1,5 Kilo zugenommen!

Sarafina Wollnys (28) Baby scheint ein Fliegengewicht zu sein! Aktuell erwartet die TV-Bekanntheit ihr drittes Kind. Nach jahrelangem Hoffen waren im Sommer 2021 ihre Zwillinge Emory (2) und Casey (2) auf die Welt gekommen. Dann folgte die Überraschung: Sarafina ist wieder schwanger, im August soll das dritte Baby von ihr und ihrem Mann Peter (30) das Licht der Welt erblicken. Trotzdem hat Sarafina bis jetzt kaum an Gewicht zugenommen!

In ihrer Instagram-Story verrät sie, dass sie bereits in der 30. Schwangerschaftswoche ist – lange dauert es also nicht mehr bis zur Geburt des Kindes! Trotzdem hat sich an Sarafinas Gewicht kaum etwas verändert: Sie hat erst 1,5 Kilogramm zugenommen! Das können die Fans kaum glauben und fragen noch mal nach – doch die Angabe stimmt. "Nein, ich habe mich nicht verschrieben", stellt die Influencerin klar.

Während der Schwangerschaft mit ihren Zwillingen legte Sarafina damals natürlich etwas mehr zu. "Durch die Wassereinlagerungen bin ich bei 5,5 Kilo", berichtete sie einen Monat vor der Geburt über ihre Gewichtszunahme. Ihre Jungs wogen damals 1.200 und 1.300 Gramm.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihr Sohn im März 2023

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheit

