Sarafina Wollny (26) gibt ihren Fans spannende Einblicke in ihre Schwangerschaft! Gemeinsam mit ihrem Mann Peter (28) erwartet die Tochter von Silvia Wollny (56) aktuell ihre ersten Kinder – richtig gelesen, das Reality-TV-Sternchen bekommt tatsächlich Zwillinge! Diese besonderen Umstände interessieren ihre Fans natürlich brennend. Umso mehr wird sich ihre Community nun über dieses Update freuen: Sarafina plaudert offen über Schwangerschaftsdetails!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige jetzt ein paar Fragen ihrer Follower. Was dabei besonders viele interessiert hat: Wie viel hat Sarafina in ihrer Zwillingsschwangerschaft bisher zugenommen? "Durch die Wassereinlagerungen bin ich bei 5,5 Kilo", verrät die werdende Mama. Und wie viel davon wiegen ihre Babys? Auch hierauf weiß sie eine Antwort: "Circa 1300 Gramm und 1200 Gramm."

Spannend ist natürlich auch: Wann genau sollen ihre Twins das Licht der Welt erblicken? Der errechnete Geburtstermin ist der 23. Juli, wie Sarafina enthüllt. Aber die werdende Mutter glaubt nicht, dass es am Ende auch auf diesen Tag hinauslaufen wird: "Ich denke, dass die beiden früher kommen werden", erklärt die Influencerin. Aktuell befindet sie sich übrigens bereits in der 31. Schwangerschaftswoche.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im April 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, April 2021

