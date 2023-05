Verlobungsgerüchte: Jeff Bezos und Lauren Sánchez megahappy

Sie schweben auf Wolke sieben! Jeff Bezos (59) geht seit 2019 mit Lauren Sánchez (53) durchs Leben. Derzeit genießen der Milliardär und die Schauspielerin einen entspannten Liebesurlaub in Spanien. Laut einem Insider soll der 53-Jährige dort auch vor wenigen Tagen mit einem riesigen Klunker um die Hand seiner Liebsten angehalten haben. Über die Verlobung scheinen sich Jeff und Lauren auch total zu freuen!

Wie ein Informant gegenüber People ausplaudert, geht es dem Amazon-Chef und seiner Partnerin nach dem Heiratsantrag prächtig: "Sie sind gut gelaunt und genießen offensichtlich ihre Reise." Während ihres Trips sind die zwei "ständig Hand in Hand" unterwegs und wirken "überglücklich." Lauren freue sich auch sehr über ihr neues Schmuckstück am Ringfinger: "Sie spielt ständig mit [dem Verlobungsring] und schaut ihn sich an. Man merkt, dass sie ihn liebt."

Ihren Klunker trägt die Moderatorin offenbar mit stolz an ihrer Hand – Paparazzi gelang es sogar schon, Lauren mit ihrem Ring abzulichten. Auf aktuellen Urlaubsfotos des Pärchens, die TMZ vorliegen, lassen es sich die beiden auf Jeffs Luxusjacht gut gehen. Dabei funkelt auch Laurens XXL-Diamantring im Sonnenlicht.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im November 2021 in Los Angeles

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sanchez im August 2022 in London

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, 2021

