Wochen nach Entzug: Amanda Bynes beim Spaziergang gesehen

Wie steht es aktuell um Amanda Bynes (37)? Bereits seit mehreren Jahren ist bekannt, dass der einstige Kinderstar an einer bipolaren Störung leidet. Vor etwa zwei Monaten wurde Amanda dann nackt auf den Straßen von Los Angeles gesehen, woraufhin sie in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Nur wenige Wochen später entließ sich die "She's the Man"-Darstellerin schließlich selbst. Nun wurde Amanda beim Spaziergehen in West Hollywood gesehen!

Das zeigen die Bilder, die Mail Online vorliegen: Nach ihrem dreiwöchigen Klinikaufenthalt genoss die 37-Jährige nun einen kleinen Spaziergang in der kalifornischen Stadt. Für ihren kleinen entspannten Ausflug wählte Amanda eine schwarze Jogginghose und ein weißes Oversize-Shirt. Converse und eine kleine Handtasche sollten den lässigen Look abrunden.

"Amanda hat die medizinische Einrichtung auf eigene Verantwortung verlassen", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Daily Mail und fügte zudem hinzu: "Sie war sehr kooperativ, nahm an ihrer Genesung teil und das Personal unterstützte ihre Entscheidung zu gehen, da sie das Behandlungsprogramm erfolgreich abgeschlossen hatte."

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes bei den MTV Movie Awards 2011

Anzeige

MEGA Amanda Bynes im Oktober 2022

Anzeige

P&P / MEGA Amanda Bynes im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de