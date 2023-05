Dann darf Coupleontour-Ina endlich aus dem Krankenhaus!

Sie hat allen Grund zur Freude! Ina von Coupleontour hatte im Sommer des vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten. Zeitweise war die Beauty dann sogar ins Koma gefallen. Schon mehrere Operationen am Kopf musste die Influencerin nun über sich ergehen lassen und kämpft sich Stück für Stück zurück ins Leben. Ina befindet sich noch nach wie vor im Krankenhaus, doch nun steht ihr Entlassungstermin fest. Ihre Ehefrau Nessi verrät via Instagram: "Der Entlassungstermin ist zwischen dem 2. Juni und dem 5. Juni. An einem der Tage geht es nach Hause nach 10,5 Monaten Krankenhaus."

