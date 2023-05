Termin steht: Coupleontour-Ina darf Klinik endlich verlassen

Ina von Coupleontour darf endlich nach Hause! Im vergangenen Sommer hatte sie einen schweren Schlaganfall erlitten. Kurz bevor ihre Ehefrau Nessi ihre erste Tochter zur Welt brachte, war die Influencerin sogar ins Koma gefallen. Nach mehreren Operationen am Kopf kämpft sie sich seitdem mit zahlreichen Therapien zurück ins Leben. Bald will die Netzbekanntheit mit ihrer Familie in ein neues Haus ziehen. Nun steht Inas Entlassungstermin aus der Klinik auch endlich fest!

Auf Instagram verrät Nessi, wann ihre Ehefrau nach Hause kommen darf. "Der Entlassungstermin ist zwischen dem 2. Juni und dem 5. Juni. An einem der Tage geht es nach Hause nach 10,5 Monaten Krankenhaus", berichtet sie. Welcher Tag genau es werde, hänge davon ab, wie schnell Inas Zimmer in der Klinik ausgeräumt werden könne: "In zehn Monaten hat sich natürlich viel angesammelt. Man muss schauen, was man mitnehmen und was man da lassen möchte."

Trotz all der Vorfreude blickt die junge Familie besorgt in die Zukunft. "Ich habe auch sehr große Angst vor der kommenden Zeit, Ina auch, weil es einfach so viel ist", gesteht Nessi. Außerhalb des Krankenhauses sei es schwer, die notwendigen Therapien für die 27-Jährige möglich zu machen – während sie aktuell noch jeden Tag Behandlungen habe, sei das dann nur noch einmal die Woche möglich.

