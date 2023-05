Kurz nach Geburt: Jessie J sortiert schon Babykleidung aus

Er ist wohl ein ganz schöner Wonneproppen! Jessie J (35) hatte im Januar dieses Jahres tolle Neuigkeiten verkündet: Die britische Musikerin und ihr Partner Chanan Colman erwarteten ihren ersten Nachwuchs! Vor wenigen Tagen erblickte ihr Söhnchen nun das Licht der Welt. In der kurzen Zeit hat sich der Kleine offenbar bereits prächtig entwickelt: Jessie muss schon ein paar Klamotten ihres Babys aussortieren!

Ihren rund 13 Millionen Instagram-Fans gibt die 35-Jährige nun ein kleines Update nach der Entbindung. "Noch nicht einmal zehn Tage alt und schon räume ich den Kleiderschrank aus", berichtet sie in ihrer Story und teilt dazu ein Foto einiger aussortierter Baby-Bodys. Ihr Sohnemann ist wohl einfach schon zu groß für die Neugeborenen-Kleidung. "Mein Junge kam lang heraus. Ich liebe diese Strampler, aber seine Arme und Beine und Füße sagte 'nicht heute Mum'", scherzt Jessie.

Nach der Geburt ihres kleinen Schatzes war die Neu-Mama total gerührt, wie sie im Netz betonte: "Mein Sohn kam auf diese Welt und mein Herz wurde doppelt so groß! Ich fliege in Liebe. Er ist magisch. Mit ihm werden alle meine Wünsche wahr." Die erste Zeit als kleine Familie genieße sie sehr: "Ich sauge jede Sekunde in mich auf und kann immer noch nicht glauben, dass es ihn wirklich gibt."

Getty Images Jessie J bei den Brit Awards 2023

Instagram / jessiej Jessie J und Chanan Colman in der Karibik

John Williams / Avalon / ActionPress Jessie J, Sängerin

