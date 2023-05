Lungenkrebs: Christoph Daum beginnt zweite Chemotherapie

Seine Therapie geht weiter. Christoph Daum (69) war in den 1970er-Jahren als Fußballer bekannt geworden. Nach seiner aktiven Karriere hatte er dann die Position gewechselt – auf die Trainerbank. Im vergangenen Oktober musste der ehemalige Kicker dann jedoch einen Schock verkraften: Bei dem Fußballstar wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Die erste Chemotherapie verlief ziemlich erfolgreich – und nun steht Christophs nächste Behandlung an.

"Heute beginnt meine Chemotherapie zwei", berichtet er am Dienstag gegenüber Bild. Ihm gehe es auch von Tag zu Tag besser. "Am Wochenende will ich wieder Sport machen", erklärt der Ex-Kicker zuversichtlich. "Wichtig ist, dass man immer wieder aufsteht, wenn es mal einen Tag schlecht geht, dass man sich wehrt und positiv in die Zukunft blickt", versichert Christoph.

Erst vor wenigen Tagen versetzte der Sportler seine Fans in Sorge. In New York besuchte Christopher die Abschlussfeier seines Sohnes Jean-Paul. Vor der Veranstaltung wurde der 69-Jährige jedoch in ein Krankenhaus eingeliefert – wegen einer Lungenentzündung. "Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation. Also, mit mir ist vorerst nicht zu rechnen", erklärte er gegenüber RTL.

