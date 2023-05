Große Sorge: Christoph Daum liegt auf der Intensivstation

Wie geht es Christoph Daum (69)? Im Oktober des vergangenen Jahres hatten schockierende Nachrichten die Runde gemacht: Der einstige Fußballspieler hatte bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Doch der Ex-Trainer der rumänischen Nationalmannschaft stellte bereits damals klar: Er sagt der Krankheit den Kampf an! Doch nun musste Christoph wohl einen Rückschlag einstecken: Er liegt in den USA auf der Intensivstation.

Die deutsche Fußballlegende meldete sich bei RTL: "Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation. Also, mit mir ist vorerst nicht zu rechnen." Mehr Informationen zu seinem aktuellen Zustand sind derzeit nicht bekannt. Auch, wann der 69-Jährige nach Deutschland zurückkehren kann, ist noch unklar.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Christoph eine aggressive Behandlung über sich ergehen lassen. "Ich fühle mich gut. In der ersten Phase meiner Therapie habe ich bis Dezember eine sehr intensive Chemotherapie durchlaufen, die sehr gut angeschlagen und alle Metastasen beseitigt hat", erklärte der 69-Jährige damals gegenüber Sport Bild. Dennoch war er bedacht: "Es wäre Wunschdenken zu glauben, den Krebs besiegen und sagen zu können: Der ist weg."

Getty Images Christoph Daum, Mai 2012

Getty Images Christoph Daum, ehemaliger Fußballtrainer von Rumänien

Getty Images Christoph Daum, ehemaliger Fußballtrainer

