Nach Rekordkauf: Beyoncé und Jay-Z gehen auf Date-Nacht

Sie lassen es sich gut gehen! Beyoncé (41) und ihr Angetrauter Jay-Z (53) sorgten vor Kurzem für viele Schlagzeilen, denn: Das Paar hatte sich ein Anwesen für umgerechnet über 185 Millionen Euro gekauft! Damit untermalen die beiden Musiker auf ein Neues, dass sie zweifellos eines der wohlhabendsten und mächtigsten Paare in ganz Hollywood sind. Um dies gebührend zu feiern, machten sich die "Alien Superstar"-Interpretin und ihr Schatz nun schick: Queen B und Jay-Z gingen auf eine romantische Date-Nacht!

Via Instagram teilt die Sängerin mehrere Schnappschüsse, die sie an der Seite des Rappers zeigen. Die Familienmutter entschied sich für einen schicken Look ganz in Schwarz. Auf den Bildern trägt die "Sweet Dreams"-Interpretin einen schwarzen Blazer mit Streifen und eine dazu passende Shorts. Zudem wählte die Pop-Ikone ein schwarzes Paar Absatzstiefel und ließ es sich auch nicht nehmen, eine stylische Sonnenbrille zu tragen. Auch ihr Mann setzte auf einen Look in Schwarz – seine beigefarbene Hose und sein weißes Schuhwerk waren da die Ausnahme.

Mit ihrem Hauskauf vor wenigen Tagen stellte das Power-Duo einen Rekord auf. "Das Paar hat 200 Millionen Dollar für das Anwesen bezahlt, was es zum teuersten Haus macht, das jemals im gesamten Bundesstaat Kalifornien verkauft wurde", schilderte eine geheime Quelle gegenüber TMZ. Bee und Jay-Z besitzen zudem weitere Anwesen – beispielsweise in den Hamptons oder auch in Bel-Air.

Instagram / beyonce Beyoncé, Pop-Ikone

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z im Jahr 2023

Instagram / beyonce Beyoncé, Sängerin

