Shawn Mendes und Camila Cabello total verliebt unterwegs!

Sie haben wohl wieder zueinander gefunden! Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) hatten sich 2021 getrennt, nachdem sie zwei Jahre zusammen gewesen waren. Vor wenigen Wochen wurden sie zuerst beim Coachella-Festival beim Knutschen erwischt, dann bei einem Date in Los Angeles. Es scheint ganz so, als ob es tatsächlich eine Liebes-Reunion gibt, denn die zwei Musiker lassen sich schon wieder zusammen blicken: Hand in Hand laufen Camila und Shawn durch New York!

TMZ liegen aktuelle Fotos der 26-Jährigen und des "Treat You Better"-Interpreten vor, auf denen sie ganz entspannt durch Manhattan schlendern. Bei dem kleinen Ausflug halten die zwei Turteltauben Händchen und wirken total happy miteinander! Auch ihre lässigen Outfits können sich sehen lassen: Shawn trägt ein lockeres Top und eine Jeans. Camila strahlt in einem weißen Oberteil, wozu sie eine coole Lederjacke und eine Denim-Hose kombiniert.

Wie ein Insider bereits gegenüber People erklärt hatte, sollen sich die beiden Gesangstalente in den Wochen nach dem Musikfestival wieder angenähert haben: "Sie sind nur zu zweit unterwegs. Sie sind sehr süß, halten ständig Händchen und lachen. Sie scheinen sehr glücklich darüber zu sein, wieder zusammen zu sein."

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, Musiker

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

