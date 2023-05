Traurige News: Tina Turner ist mit 83 Jahren gestorben!

Es sind die traurigen Nachrichten des Abends: Tina Turner (✝83) ist tot. Die Musikerin hatte die Welt über Jahrzehnte mit ihren Songs begeistert. Hits wie "The Best" oder "What's Love Got to Do with it" gehören zu den absoluten Klassikern und dürfen auf keiner Feier fehlen. In den vergangenen Jahren zog sich die US-Amerikanerin aber mehr und mehr zurück. Nun wurde bekannt: Die Songwriterin ist verstorben.

Das berichten zahlreiche internationale Medien, darunter The Mirror. Demnach sei Tina am Mittwoch in ihrem Zuhause in Zürich gestorben. Den Berichten zufolge habe sie zuvor über Jahre an einer Krankheit gelitten – weitere Informationen dazu gibt es nicht. "Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild", heißt es in einem Statement ihres Managements.

Tina starb demnach nur gut ein halbes Jahr nach ihrem Sohn Ronnie Turner (✝62). Der 62-Jährige war im Dezember 2022 völlig überraschend tot aufgefunden worden – als Ursache für seinen Tod wurde eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung festgestellt.

Getty Images Tina Turner, Sängerin

Getty Images Tina Turner im Palais Omnisports in Paris, 1987

Getty Images Tina Turner im Juli 2008

