Würde Paola Maria sich für den Playboy ablichten lassen?

Würde Paola Maria (29) die Hüllen fallen lassen? Die Webvideoproduzentin postet im Netz regelmäßig Schnappschüsse von sich, wofür sie ihre Follower feiern. Doch auf ihrem Instagram-Kanal ist nicht nur die Beauty mit ihrem Partner und ihren Kindern zu sehen. Hin und wieder posiert die gebürtige Italienerin auch sehr sexy für ihre Fans. Könnte Paola sich vorstellen, auch einen Schritt weiterzugehen? Promiflash hakte bei der Beauty nach, ob sie sich für den Playboy ablichten lassen würde...

Promiflash traf Paola beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. Ob sie sich vorstellen könne, wie Evanthia Benetatou (31), Yeliz Koc (29) und Co., für das beliebte Männermagazin zu shooten? "Das ist gar nichts für mich. Klar poste ich Bikinibilder, aber es gibt für mich Grenzen", stellte die Ex-Frau von Sascha Koslowski (36) klar. Der Grund: "Ich würde mich unfassbar unwohl fühlen, komplett nackt zu sein, weil das für mich sehr intim ist. Ich glaube, das hat auch was mit meiner Erziehung zu tun." Dennoch feiert Paola die Frauen, die sich für den Playboy ausziehen und ihre Körper in dem Männermagazin zeigen.

Obwohl die YouTuberin keine Nacktfotos von sich machen möchte, hadert sie jedoch ganz und gar nicht mit ihrem Selbstbewusstsein. Früher war das jedoch anders. "Es gab Monate, wo ich gesagt habe, du musst eine Strumpfhose tragen, weil man deine Schwangerschaftsstreifen sieht", gab Paola offen zu. Heute habe die Zweifach-Mama zu sich selbst gefunden.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de