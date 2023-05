Zu viel? Lily-Rose Depp bekommt Kritik für ihre neue Serie!

Ist diese Kritik gerechtfertigt? Lily-Rose Depp (23), die Tochter des Schauspielers Johnny Depp (59), sorgte zuletzt eher mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Die Beauty verriet, wieder vergeben zu sein. Sie datet die Rapperin 070 Shake (25). Nun hat sie noch einen Grund zum Feiern. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde ihre neue Serie "The Idol" vorgestellt. Doch jetzt werden Lily-Roses Nude-Szenen stark kritisiert!

Die Serie handelt von dem Popstar Jocelyn, der sein Comeback feiern möchte. Dabei werden verschiedene komplizierte Beziehungen dargestellt – die meist ziemlich intim enden. Zu intim? "Es vergeht kaum eine Szene, in der die Kamera nicht ihre Brüste oder ihren Hintern zeigt", heißt es beispielsweise von The Hollywood Reporter. Zudem sollen die ganzen freizügigen Szenen zu nichts führen: "Man fragt sich, ob es einen Grund dafür gibt, aber in Folge zwei scheint es wahrscheinlich, dass es keinen gibt."

Einige Fans auf Twitter machen sich Sorgen um Lily-Rose. So schreibt ein User: "Ich hoffe, sie ist mit all dem einverstanden, denn es wirkt sehr ausbeuterisch." Andere sind aber schlichtweg begeistert von ihren schauspielerischen Künsten. In Cannes bekam die 23-Jährige sogar Standing Ovations nach der Premiere der Serie.

Anzeige

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp an ihrem 23. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp im September 2021 in Toronto

Anzeige

ActionPress/ SIPA PRESS Lily-Rose Depp im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de