Endlich ausgeplaudert: So heißt Khloé Kardashians Baby!

Neun Monate war das ein gut behütetes Geheimnis! Im vergangenen Jahr wurden Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (32) via Leihmutterschaft zum zweiten Mal Eltern. Die beiden durften sich nach ihrer Tochter True (5) über einen kleinen Jungen freuen – wie ihr Nachwuchs heißt, hielt die Unternehmerin aber lange geheim. In der aktuellen Folge von The Kardashians plaudert sie den Namen nun endlich aus...

