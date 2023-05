Hat Carina Yasin Mohamed etwa einer Freundin ausgespannt?

Der Beef geht in die nächste Runde! Bei der aktuellen Ex on the Beach-Staffel sorgt folgendes Trio für mächtig Unterhaltung: Carina ist auf Yasin Mohamed (31) ganz scharf, dieser wiederum ist der Ex-Freund von Paulina Ljubas (26). Die Turteleien der beiden gehen der Kölnerin gehörig gegen den Strich – während die Show noch läuft, teilen die beiden Damen im Netz heftig gegeneinander aus. Paulina behauptet jetzt, dass Carina Yasin einer Freundin ausgespannt habe!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 26-Jährige, dass die Blondine den Münchner einer Freundin weggeschnappt habe. "Auch Carina: Wirft sich direkt an den Mann ran, der vorher noch was mit ihrer Freundin hatte und für den sie Gefühle hatte", erklärte Paulina ihren Fans. Für die Reality-TV-Bekanntheit ein absolutes No-go: "Sie bittet dich doch die Finger von dem zu lassen und du so?!" Einige sind sich sicher, dass es sich bei der Freundin um Henna von Are You The One? handelt.

Was die Beschuldigte wohl dazu sagt? Carina äußerte sich daraufhin zu den Vorwürfen ihrer TV-Kollegin und bestritt diese. "Wie kannst du mit reinem Gewissen solche Gerüchte in die Welt setzen?", fragte sie sich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / carina.nl Carina Nl, Juli 2022

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / carina.nl Carina Nl im August 2022

