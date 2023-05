Heather Rae El Moussas Stieftochter nennt sie "beste Mutter"

Heather Rae El Moussa (35) kann sich über ein großes Kompliment freuen! Ende Januar ist die Selling Sunset-Bekanntheit erstmals Mutter geworden. Erfahrungen mit Kindern konnte die TV-Immobilienmaklerin allerdings bereits sammeln – immerhin hatte ihr Ehemann Tarek El Moussa (41) bereits zwei Kinder mit in die gemeinsame Beziehung gebracht. Mit seinen Kids hat Heather eine ganz besondere Beziehung, wie ihre Stieftochter klarmacht!

In der neuesten Staffel der beliebten Immobilienserie ist Heather immer noch schwanger mit ihrem ersten eigenen Kind. Im Rahmen ihrer Babyparty im November 2022 schwärmte Tareks Tochter Taylor in den höchsten Tönen von der Blondine. "Ich kenne dich jetzt seit vier Jahren und ich möchte dir nur sagen, dass du die beste Mutter aller Zeiten bist. Ich hätte mir keine andere wünschen können", freute sich die 12-Jährige in der Serie über ihre Stiefmutter. Was wohl ihre Mutter Christina Hall dazu sagt?

Wie gut sich Tareks Kids mit Heather verstehen, verdeutlichte der 41-Jährige auch kurz nach der Geburt des Nesthäkchens der Familie via Instagram. "Oh mein Gott, ich habe drei Kinder! Wie ist das denn passiert?", freut sich der Mann von Heather unter einem Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit seiner Rasselbande im Krankenhaus zu sehen ist.

Anzeige

Getty Images Heather Rae und Tarek El Moussa, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und ihre Familie im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Tarek El Moussa und seine drei Kinder im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de