Kurz nach Geburt: Tarek El Moussa zeigt all seine drei Kids

Tarek El Moussa (41) platzt vor Stolz! Aus seiner ersten Ehe hat der US-amerikanische Realitystar zwei Kinder – die zwölfjährige Taylor und den siebenjährigen Brayden. Vor wenigen Tagen durfte er Kind Nummer drei auf der Welt begrüßen: Gemeinsam mit seiner Frau Heather (35) hat er einen Sohn bekommen. Der Kleine hört auf den Namen Tristan Jay und scheint toll von seinen Geschwistern aufgenommen worden zu sein. Nun zeigte sich Tarek zum ersten Mal mit seiner ganzen Rasselbande auf einem Bild!

Auf Instagram veröffentlichte der Immobilienunternehmer ein Foto, auf dem er Taylor umarmt. Brayden sitzt daneben und hält Tristan Jay im Arm. Alle vier strahlen mit einem breiten Lächeln in die Kamera. "Oh mein Gott, ich habe drei Kinder! Wie ist das denn passiert?", staunte der 41-Jährige in der Bildunterschrift. Heather kommentierte den Post mit acht Herz-Emojis.

Heather hatte ihren Sohn schon zwei Mal im Netz gezeigt. Neben einem süßen Selfie mit ihm auf dem Arm teilte die Selling Sunset-Maklerin auch einen Schnappschuss seiner Hände. Dazu schrieb sie: "Mama und Baby sind glücklich, gesund, müde, aber zufrieden. Unsere Herzen sind voller Freude."

Getty Images Heather Rae und Tarek El Moussa, Reality-TV-Stars

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas Baby

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa mit Baby im Februar 2023

