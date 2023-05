"High-Di": Heidi Klum steigt jetzt ins Cannabis-Geschäft ein

Heidi Klum (49) baut sich ein neues Standbein auf! Die gebürtige Bergisch-Gladbacherin ist seit Jahrzehnten als Model erfolgreich. Darum dreht sich auch alles in ihrem Erfolgsformat Germany's next Topmodel. Darüber hinaus ist sie in Shows wie America's Got Talent oder Queen of Drags zu sehen. In der Vergangenheit versuchte sie sich aber auch als Unternehmerin und vertrieb unter anderem Bettwäsche und Parfüm unter ihrem Namen. Jetzt will sie in das CBD-Geschäft einsteigen!

Wie Stern berichtet, sind auf der Webseite der internationalen Markenrechtskanzlei Gerben zwei neue Eintragungen namens "High-Di" und "Neongreen" gelistet. Die beiden Firmen sollen sich "der Vermarktung und Verarbeitung des Cannabis-Wirkstoffes Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) in kosmetischen Produkten sowie als inhalierbare Substanz" widmen. Heidi habe bereits im vergangenen Frühsommer zusammen mit dem Unternehmer Finn Hänsel versucht, Politiker von ihrem Vorhaben, Cannabis nachhaltig und schadstofffrei anzubauen, zu überzeugen. Noch ist unklar, wann und inwieweit eine geplante Legalisierung in Kraft tritt. In Deutschland ist bisher nur der Handel mit CBD-Produkten erlaubt, wenn sie nicht als Nahrungsergänzungsmittel dienen und einen THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent aufweisen. Cannabis-Konsum kann die Fähigkeit des klaren Denkens und sinnvollen Handelns beeinträchtigen und schwerwiegende gesundheitliche Nebenwirkungen hervorrufen, wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. auf ihrer Webseite schreibt.

Heidis jüngste Werbe-Aktionen waren nicht auf sonderlich viel Zuspruch gestoßen. Vor allem ein Unterwäsche-Shooting mit ihrer Tochter Leni (19) sorgte für viel Kritik. Die Moderatorin Ulrika Jonsson (55) schrieb zum Beispiel in ihrer The Sun-Kolumne: "Heidi reiht sich in eine Reihe von Model- und Promi-Müttern ein, die die strategische Entscheidung getroffen haben, ihre Mädchen zur Schau zu stellen."

Faye Sadou/MediaPunch Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum, Models

