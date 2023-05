Kopf-an-Kopf-Rennen: Diese GNTM-Kandidatin ist die Favoritin

Das ist ganz schön knapp! Die 18. Staffel von Germany's next Topmodel neigt sich immer mehr dem Ende zu – heute Abend haben nur noch neun Mädels die Chance auf den Titel. In der vergangenen Show konnte Mirella Janev Chef-Jurorin Heidi Klum (49) nicht überzeugen und musste den Wettbewerb verlassen. Und auch heute muss wieder eins der Girls gehen – doch wer ist eure Favoritin? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Insgesamt gaben 1.411 Personen ihre Stimme ab (Stand 25. Mai, 17:35 Uhr) – doch zwei Girls sind nahezu gleich auf: Selma erhielt mit 38,8 Prozent, also 543 Votes die meisten Stimmen, dicht gefolgt von Ida, die 32 Prozent, also 452 Stimmen abgreifen konnte. Auf Platz drei landete Nicole, die mit 6,4 Prozent der Stimmen 91 Votes für sich gewinnen konnte. Darauf folgen Vivien, Katherine, Coco, Anna-Maria und Somajia. Die wenigsten Promiflash-Leser stimmten für Olivia ab – sie erhielt 1,4 Prozent der Votes, was 20 Stimmen entspricht.

In der vergangenen Show schmiss Heidi ihren Schützling Mirella aus dem Wettbewerb. "Es hat nicht so gewirkt, wie ich das selbst wahrgenommen habe", hatte die Beauty nach der schlechten Kritik zugegeben. Dennoch hatte die 20-Jährige ihren Exit gut aufgenommen, wie sie erklärte: "Ich verlasse GNTM mit einem lachenden und einem weinenden Auge."

Instagram / selmamayy Selma, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / ida_kulis Ida Kulis, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / mirellajanev Mirella Janev, Kandidatin bei GNTM

